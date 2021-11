Jadwal Siaran Langsung Liga 2 & Streaming TV Online, Babel United vs PSMS, Persiba & PSPS Juga Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga 2 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming di vidio, Kamis (11/11/2021). Ada tiga laga yang akan bertanding yakni Babel United vs PSMS Medan, PSBS Biak vs Persiba Balikpapan dan PSPS Riau vs Tiga Naga.

Hanya duel Babel United vs PSMS Medan yang akan tayang via Siaran Langsung TV Ochannel dan tak Siaran langsung Indosiar. Sementara dua laga lainnya di Liga 2 akan disiarkan secara langsung via Live Streaming TV Online di Vidio.

Pada Jadwal Liga 2 2021, Babel United vs PSMS Medan yang tayang via Siaran Langsung Indosiar berada dalam performa yang bagus. Duel menarik lainnya adalah PSPS Riau vs Tiga Naga yang tayang via Live Streaming Vidio.

Pada laga Babel United vs PSMS Medan akan berlaga terlebih dahulu yakni pukul 15.15 Wib dan bisa disaksikan via Siaran Langsung TV Ochannel.

PSMS Medan akan menghadapi Babel United di pekan ketujuh Liga 2 2021 Kamis (11/11/2021).

Duel Babel United vs PSMS Medan digelar di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru.

Melawan PSMS Medan, akan menjadi laga berat Babel United.

Babel United sedang dalam kondisi sulit.

Sepanjang putaran pertama Liga 2, tim asal Sumatera Selatan ini belum pernah merasakan kemenangan.

Anak asuh Ibnu Graham berada di peringkat terakhir Klasemen Grup A Liga 2 dengan 2 poin.

Ibnu Graham (biru) saat menjadi Asisten Pelatih Bhayangkara FC, beserta pemain Alsan Sanda, mengikuti presscon di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (7/11/2017). (Tribun Jatim.com)

