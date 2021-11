Live RCTI, Timnas Australia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia, Duel Tim Papan Atas Asia

IG @PSSI

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Timnas Australia vs Arab Saudi di Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, Kamis (11/11/2021) via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Duel Timnas Taiwan VS Timnas Indonesia di leg 1 Kualifikasi Piala Asia 2023 babak Playoff di Stadion Buriram, Kamis (7/10/2021).