Perubahan Wajah Celine Evangelista Dulu Hingga Cerai dari Stefan William, Bandingkan Ria Andrews

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesona artis Celine Evangelista kian memancar setelah bercerai dengan aktor Stefan William. Bahkan kini dibanding-bandingkan dengan Ria Andrews.

Memang, setelah bercerai Celine Evangelista digosipkan dengan Rulyabii Margana, sedangkan Stefan William dekat dengan Ria Andrews.

Nah, rupanya fans membanding-bandingkan kehidupan Celine Evangelista dan Stefan William setelah bercerai, termasuk dengan kekasih barunya.

Nah, seperti baru-baru ini, wajah Celine sempat dibandingkan dengan kekasih baru Stefan William, Ria Andrews.

Awalnya, Ria Andrews memposting foto sedang duduk dengan satu tangan menopang kepala.

Dia pun membuat caption berbahasa inggris. Isinya mulai terbiasa hidup di Indonesia.

Bahkan, dia mengulas soal Bali, mulai makanan, kafe, jalan-jalan di pantai hingga petualangan alam.

"Getting so used to the different lifestyle here that I feel like I’d be lost if I were back in the U.K. now.

The Bali lifestyle for me, is all about good food, working in cute cafes, beach walks, random nature adventures and dips in the pool or ocean when it’s too hot," tulis Ria.

Artinya : "Sangat terbiasa dengan gaya hidup yang berbeda di sini sehingga saya merasa seperti akan tersesat jika saya kembali ke Inggris sekarang.

Bagi saya, gaya hidup Bali adalah tentang makanan enak, bekerja di kafe-kafe lucu, jalan-jalan di pantai, petualangan alam acak, dan berenang di kolam renang atau laut saat cuaca terlalu panas."

Tak disangka, Stefan pun memberikan komentar meski singkat. "Joanna (emoji tersenyum lebar)," tulisnya.