Prediksi Korea Selatan vs Uni Emerat Arab di Kualifikasi Piala Dunia, Live RCTI Son Heung Min Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Korea Selatan vs Uni Emerat Arab di Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, Kamis (11/11/2021) via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Son Heung-Min main.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia antara Korea Selatan vs Uni Emerat Arab dimulai pukul 18.00 WIB via Live Streaming TV Online dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming Korea Selatan vs Uni Emerat Arab pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia bisa diakses via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Son Heung-Min main.

Duel Korea Selatan vs Uni Emerat Arab di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia dapat diakses via Live Streaming TV Online dan bisa via RCTI +.

Stadion Goyang akan menjadi tempat pertandingan putaran ketiga yang penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 saat Korea Selatan menjamu Uni Emirat Arab.

Korea melewatkan kesempatan untuk naik ke peringkat pertama di Grup A, bermain imbang dengan Iran 1-1.

Sementara UEA memiliki tiga poin setelah empat pertandingan dimainkan, mencetak gol di masa injury time untuk mengambil satu poin melawan Irak dalam hasil imbang 2-2.

Pertandingan mereka jauh lebih dekat, Korea datang dengan dua kemenangan dan dua hasil imbang untuk memulai fase kualifikasi ini.

Pemain Tottenham Hotspur, Son Heung-Min, saat merayakan gol ke gawang Arsenal, Minggu (12/7/2020) malam WIB. (AFP/MICHAEL REGAN)

Secara statistik, mereka mendominasi tiga pertandingan pembukaan babak ketiga, dengan penguasaan bola lebih dari 70% di setiap pertemuan itu, menang dua kali dan seri 0-0 dengan Irak di pertandingan pembuka mereka.

Tim ini tidak pernah melewatkan Piala Dunia sejak 1982, finis di urutan kedua setelah Iran di kualifikasi untuk putaran final 2014 dan 2018.