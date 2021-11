Prediksi Vietnam vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia Live Streaming RCTI, Gelandang Liverpool Main

Live Streaming Vietnam vs Jepang di Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, Kamis (11/11/2021) via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Gelandang Liverpool Takumi Minamino main. Takumi Minamino merayakan gol pembuka selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Crystal Palace dan Liverpool

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia antara Vietnam vs Jepang dimulai pukul 19.00 WIB via Live Streaming TV Online dan bisa di RCTI + .

Duel Vietnam vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia dapat diakses via Live Streaming TV Online dan bisa via RCTI +.

Vietnam dapat meraih poin pertama mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 di kawasan Asia ketika mereka menjamu Jepang di Stadion Nasional My Dinh di Hanoi.

Samurai Biru terikat untuk ketiga di Grup B dengan Oman dengan enam poin setelah diuntungkan dari gol bunuh diri akhir untuk mengalahkan Australia 2-1.

Sementara Golden Star Warriors telah kehilangan keempat pertandingan mereka di tahap kualifikasi ini setelah hanya kalah sekali di babak dua.

Ini adalah yang terjauh yang dilakukan Vietnam dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, tetapi Park Hang-seo dan timnya mulai menyadari bahwa persaingan mereka di babak ketiga akan jauh lebih tangguh daripada di babak kedua.

Selebrasi pemain timnas Vietnam seusai memastikan ke perempat final Piala Asia 2019, Minggu (20/1/2019). (TWITTER.COM/AFCASIANCUP)

Mantan pemain internasional Korea Selatan, yang menjadi asisten Gus Hiddink di Piala Dunia 2002 ketika Korea mencapai semifinal, telah bersama Golden Star Warriors sejak 2017.

Meskipun awalnya merupakan keputusan yang tidak populer ketika ia menjadi manajer, tim ini melewati babak kedua kualifikasi, menempati posisi kedua di grup mereka dalam rangkaian pertandingan yang sangat mengesankan.