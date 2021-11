Akankah Ada Versi Hybrid All New Avanza dan All New Veloz ? Begini Penjelasan Toyota

Penampakan All New Avanza dan All New Veloz yang baru diluncurkan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Toyota akhirnya meluncurkan All New Avanza dan All New Veloz di Indonesia dalam peluncuran secara daring, Rabu (10/11/2021).

Varian teranyar dari Toyota itu, sudah bisa dipesan oleh konsumen Indonesia, tentunya dengan penyesuaian harga dibandingkan model sebelumnya.

Belum lama meluncurkan varian baru, kini sudah berembus kabar bahwa Toyota All New Avanza dan All New Veloz bisa saja mendapatkan varian hybrid.

Benarkah akan ada versi Hybrid All New Avanza dan All New Veloz?

Bukan tanpa alasan All New Avanza dan All New Veloz dirumorkan mendapatkan varian hybrid, mengingat Toyota akan mulai mengonversi lini produk mereka menjadi mobil elektrifikasi mulai 2022 nanti.

“Strategi kami adalah mengonversi model-model yang ada dengan elektrifikasi, tahun depan kami sudah mulai dengan salah satu model kami,” ujar Bob Azam, Direktur External Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) pada acara peluncuran.

Harapannya, 40 persen produk Toyota sudah memiliki varian terelektrifikasi pada 2025 sebelum bertambah menjadi 100 persen pada 2030 nanti. Demikian dilansir dari Tribunnews.com dengan judul Muncul Rumor Bakal Ada All New Avanza dan All New Veloz Varian Hybrid, Ini Kata Toyota.

Foto yang diduga Toyota Avanza Veloz terbaru (Istimewa)

“Elektrifikasi ini kami berharap bisa dilaksanakan dari model-model yang dikembangan di Indonesia,” ujar Bob.

Namun ketika ditanya mengenai kemungkinan platform All New Avanza dan All New Veloz akan mendapatkan varian hybrid, Bob enggan memberikan jawaban pasti.

“Doakan saja, pasti kami akan berusaha memenuhi ekspektasi konsumen dan kami paham bahwa konsumen berekspektasi ada model hybrid (untuk All New Avanza dan All New Veloz,” ujar Bob.