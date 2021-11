BERLANGSUNG! Link Streaming RCTI + Australia vs Arab di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Jam 16.10 WIB

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Australia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2022 via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming RCTI +

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Australia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, Kamis (11/11/2021) via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming RCTI +.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia antara Australia vs Arab Saudi via Live Streaming TV Online RCTI + mulai pukul 16.10 WIB dan saat ini sedang berlangsung.

Link Live Streaming Australia vs Arab Saudi bisa diakses via Live Streaming RCTI + dan Siaran Langsung RCTI. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini.

Duel Australia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Baca juga: LIVE Mola TV! Line Up & Link Streaming Brasil vs Kolombia di Kualifikasi Piala Dunia, Neymar Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Irlandia vs Portugal di Kualifikasi Piala Dunia Live Mola TV, Ronaldo Main

Duel Australia kontra Arab Saudi bakal menjadi penentu bagi tim terbaik di Grup B saat ini.

Melirik klasemen, Arab Saudi menguasai puncak dengan torehan sempurna: 12 poin dari 4 kali penampilan.

Sementara Australia tepat berdiri di belakangnya sebagai runner-up via 9 poin, hasil 3 kali menang dan sekali kalah dari 4 pertandingan.

Artinya, pertemuan mendatang termasuk laga penentu untuk tampil sebagai tim terbaik di Grup B.

Arab Saudi berpeluang melanjutkan rekor sempurnanya dalam partai away ini jika mampu mencuri kemenangan.

Catatan selalu menang yang dipegang pasukan Hervé Renard menjadi modal kepercayaan tersendiri saat beradu kekuatan dengan tuan rumah.