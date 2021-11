Gerai Terbaru The Palace Jeweler Diperkuat Rebranding Tagline yang Menjawab Kebutuhan Pelanggan

The Palace Jeweler

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – The Palace Jeweler yang merupakan gerai retail perhiasan di bawah naungan PT Central Mega Kencana (CMK) kembali memperkuat eksistensinya dengan membuka gerai ketiganya di Jakarta, tepatnya di Central Park Mall.

Gerai ketiga di Jakarta ini pun menjadi gerai ke-28 The Palace Jeweler untuk di Indonesia.

Kehadiran gerai The Palace Jeweler di Central Park Mall menjadi strategi teranyar untuk semakin mendekatkan diri dengan para peminat koleksi perhiasan The Palace yang datang dari segala usia.

Terlebih lagi koleksi perhiasan persembahan The Palace Jeweler kini hadir semakin beragam dan terjangkau sesuai dengan minat serta kebutuhan pelanggan.

Bersamaan dengan hadirnya gerai terbaru di Jakarta ini, tagline baru juga disematkan oleh The Palace Jeweler sebagai bentuk penyegaran dan optimisme dalam menghadirkan relevansi kebutuhan pelanggan akan perhiasan yang dapat dipakai untuk berbagai acara dan siapa saja.

The Palace Jeweler (The Palace)

General Manager The Palace Jeweler, Jelita Setifa, menyampaikan, “Kemewahan dalam perhiasan sudah saatnya bisa dimiliki oleh siapa saja. Dengan berbagai pilihan dan harga terjangkau, The Palace Jeweler memastikan untuk perhiasan yang ditawarkan tidak ada kompromi untuk kualitas. Semua koleksi perhiasan The Palace Jeweler dibuat dan dihadirkan dengan kualitas terjamin.”

Tagline baru yang dimaksud adalah “Therlengkap, Therjangkau, Therjamin”.

Bernuansa superlatif, tagline tersebut diambil dari kata terlengkap, terjangkau, dan terjamin yang mencerminkan nilai unggulan dari The Palace Jeweler.

Penulisan “The” pada tagline campaign dipilih bukan hanya karena berima (rhyming) dengan penulisan pada merk The Palace Jeweler, tapi juga untuk memberikan kesan ringan untuk sebuah campaign retail perhiasan.



“Therlengkap”

Sebagai retail gerai perhiasan yang mengusung konsep “one-stop shopping destination”, The Palace Jeweler menyediakan ragam koleksi perhiasan terlengkap.