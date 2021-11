Jessica Iskandar Punya Ponakan Baru, Vanessa Lima Istri Erick Iskandar Melahirkan Bayi Laki-laki

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Jessica Iskandar saat ini tengah menikmati kebahagian bersama Vincent Verhaag.

Kebahagiaan Jessica Iskandar tampaknya bertambah dengan hadirnya sang keponakan baru.

Adalah Vanessa Lima, istri dari kakak kandung Jedar, Erick Iskandar telah melahirkan bayi berkelamin laki-laki, Rabu (10/11/2021).

Vanessa Lima melahirkan sang anak di RSIA BUNDA, Jakarta Pusat.

Hal ini dikabarkan langsung oleh Erick Iskandar dilaman instagramnya.

Kakak kandung Jessica Iskandar, Erick Bana Iskandar membagikan kabar bahagia.

Sebelum Vanessa melahirkan, Eric dan istrinya menggelar acara baby shower dan gathering untuk menyambut kelahiran anak pertamanya.

"Me and my Wife @vanessadiskandar would like to say

(aku dan istriku ingin mengucapkan)

thank you very much to all friends and family