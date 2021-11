Prediksi Italia vs Swiss di Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa Live MolaTV, Donnarumma & Chiesa Main

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Italia vs Swiss di Kualifikasi Piala Dunia 2022 di Live Streaming Mola TV, Gianluigi Donnarumma main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Italia vs Swiss di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Sabtu (13/11/2021) via Live Streaming Mola TV. Federico Chiesa dan Gianluigi Donnarumma main.

Kedua tim tengah bersaing demi mengamankan 1 tiket otomatis Piala Dunia 2022 Qatar.

Italia dan Swiss sekarang menduduki papan atas klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa.

Italia masih menempati posisi puncak klasemen, dengan koleksi 14 poin dan 12 gol.

Sementara itu, Swiss berada di peringkat kedua dengan jumlah poin yang sama, tetapi kalah selisih 2 gol dari Italia.

Italia kembali mendapatkan tren kemenangan dalam Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa.

Setelah hanya bisa bermain seri 1-1 kontra Bulgaria pada awal September 2021 lalu, mereka menang telak 5-0 atas Lithuania dalam laga yang berlangsung 6 hari kemudian.