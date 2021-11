Prediksi Susunan Pemain Irlandia vs Portugal di Kualifikasi Piala Dunia Live Mola TV, Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Irlandia vs Portugal di Kualifikasi Piala Dunia 2022 via Live Streaming Mola TV, Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Irlandia vs Portugal di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Jumat (12/11/2021) via Live Streaming Mola TV. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Irlandia vs Portugal via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Irlandia vs Portugal bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Cristiano Ronaldo duet dengan Diogo Jota.

Duel Irlandia vs Portugal di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Timnas Portugal saat ini duduk di peringkat 2 klasemen Grup A dengan raihan 16 poin. Mereka punya selisih 1 angka dari Serbia yang bertengger di puncak tabel.

Peluang masih sangat terbuka bagi Portugal, lantaran mereka baru memainkan 6 laga. Di sisi lain, Serbia telah bermain 7 kali.

Demi merebut posisi puncak klasemen, timnas berjuluk Selecao das Quinas itu wajib menang dalam laga kontra Irlandia pekan ini.

"Kami akan bermain dengan cara yang menurut kami terbaik melawan Irlandia, dan kemudian kami akan memainkan final lainnya. Pertandingan di Irlandia ini benar-benar final. Kami harus menang," kata Fernando Santos, pelatih Timnas Portugal.

Di lain pihak, Irlandia masih tertahan di peringkat 4 klasemen, dan baru mengantongi 5 poin.

Tim berjuluk The Boys in Green baru meraih 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan sudah menelan 3 kekalahan.