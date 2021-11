Terungkap Penyebab Lesti Kejora Ngompol di Celana, Istri Rizky Billar Ternyata Tak Tahan Ini. . .

BANJARMASINPOST.CO.ID- Pedangdut Lesti kejora ternyata punya pengalaman ngompol di celana.

Ternyata hal tersebut terjadi saat ia dan sang suami Rizky Billar sedang wisata di Turki beberapa waktu lalu.

Kejadiannya terekan melalui video unggahan di Instagram pribadi @rizkybillar pada Rabu (10/11/2021).

Ternyata penyebabnya karena tingkah lucu Rizky Billar yang menyebabkan Lesti Kejora tertawa ngakak hingga tak tahan.

Pada video tersebut memperlihatkan momen Rizky Billar dan Lesti Kejora ketika berada di Turki.

Rizky Billar dan Lesti Kejora sedang naik kapal pesiar di Turki.

Tak hanya itu saja, Rizky Billar dan Lesti Kejora ternyata ingin memperagakan adegan film Tintanic.

Lesti Kejora berada di ujung kapal dihampiri oleh Rizky Billar.

Artis berusia 26 tahun itu langsung memeluk sang istri dari belakang.

Rizky Billar ternyata sambil menyanyikan lagu khas dari film Titanic, yakni Celine Dion berjudul My Heart Will Go On.