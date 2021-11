VIDEO HEBOH BANGET Antrean akibat BBM Langka di Sorong, Pertamina: Stok Aman dan Tak Ada Kelangkaan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Beredarnya kabar kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sorong, Papua Barat menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU.

Bahkan, puluhan pedagang eceran juga menjual premium dan pertalite dengan harga yang cukup tinggi.

Kabar itu beredar setelah tanker yang membawa BBM untuk wilayah Sorong terlambat akibat cuaca buruk.

Menanggapi isu tersebut, pihak Pertamina akhirnya buka suara.

Dikutip dari Tribun-Papua.com, pihak Pertamina membantah adanya kelangkaan BBM di Kabupaten Sorong.

Hal itu disampaikan oleh Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial and Trading Regional Papua Maluku, Edi Mangun.

Menurutnya, masyarakat telah termakan oleh berita bohong sehingga mereka berbondong-bondong mengantre BBM di SPBU lantaran khawatir kehabisan.

"Menyikapi informasi yang beredar tentang kelangkaan BBM, dengan ini kami nyatakan itu merupakan berita bohong dan masyarakat telah termakan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga berbondong-bondong mengantre BBM," kata dia.

Edi memastikan, stok BBM di Sorong masih tersedia, bahkan dipastikan dapat bertahan antara 4 hingga 5 hari.

"Jadi perlu kami tegaskan bahwa stok BBM di Fuel Terminal Pertamina Sorong itu masih aman bahkan hingga 4 atau 5 hari ke depan," katanya.