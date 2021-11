Ada Liverpool vs Arsenal, Man United & Man City juga Main, Berikut Jadwal Liga Inggris Live SCTV

adwal Liga Inggris 2021/2022 akhir pekan ini tidak ada laga karena ada jeda internasional. Setelah itu, ada laga Liverpool vs Arsenal, Leicester vs Chelsea dan Watford vs Manchester United yang bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Mohamed Salah (dua kari kiri) saat Watford vs Liverpool di Stadion Vicarage Road, Sabtu (16/10/2021) malam WIB.(AFP/ JUSTIN SETTERFIELD)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris 2021/2022 akhir pekan ini tidak ada laga karena ada jeda internasional. Setelah itu, ada laga Liverpool vs Arsenal, Leicester vs Chelsea dan Watford vs Manchester United yang bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV.

Pada pekan ke-12, Manchester United mendapatkan lawan relatif enteng. Setan Merah akan menghadapi Watford. Selain itu ada juga duel Manchester City vs Everton.

Pada Jadwal Liga Inggris ini, laga bigmatch yang jadi sorotan adalah Liverpool vs Arsenal dan Leicester vs Chelsea yang kemungkinan tayang via Siaran Langsung SCTV. Sedangan Watford vs Manchester United bisa diakses via Live Streaming Mola TV.

Meski main di kandang lawan, MU jelas dijagokan akan meraih poin penuh. Namun tidak bagi anak asuh Pep Guardiola yang bisa terpeleset saat laga Manchester City vs Everton.

Sang lawan terpuruk di posisi 17 klasemen dengan dua kekalahan beruntun.

Kemenangan jadi harga mati bagi Manchester United.

Setan Merah baru saja dipermalukan Manchester City 0-2 di Old Trafford sehingga melorot ke urutan enam klasemen Liga Inggris.

Selain itu, ada dua super big match. Liverpool yang baru menelan kekalahan pertama akan menjamu Arsenal.

Sedangkan pemuncak klasemen Chelsea diuji tuan rumah Leicester City.

Jadwal Liga Inggris