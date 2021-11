Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia Live Mola TV, Italia vs Swiss, Inggris & Denmark Main

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Italia vs Swiss, Inggris vs Albania dan Denmark vs Kepulauan Faroe. Sabtu (13/11/20921) Live Mola TV. Para pemain Inggris merayakan kemenangan setelah memenangkan pertandingan sepak bola semifinal UEFA EURO 2020 antara Inggris dan Denmark di Stadion Wembley di London pada 7 Juli 2021.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa (UEFA) akan kembali berlanjut Sabtu (13/11/20921) dinihari nanti. Ada tujuh laga yang akan bertanding diantaranya Italia vs Swiss, Inggris vs Albania dan Denmark vs Kepulauan Faroe. Tak tayang via Siaran Langsung SCTV hanya Live Streaming TV Online Mola TV.

Matchday ke 9 Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa (UEFA) yang tayang via Live streaming TV Online Mola TV dan tak Siaran langsung SCTV dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (13/11/2021) mulai pukul 00.00 WIB.

Salah satu laga menarik yang akan tersaji pada matchday ke-0 Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa (UEFA) adalah Italia vs Swiss dan bisa disaksikan via Live streaming TV Online Mola TV.

Semua laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa (UEFA) bisa disaksikan Live streaming TV Online Mola TV.

Laga menarik lainnya adal;ah Inggris yang akan menjamu Albania.

Dengan kualifikasi Piala Dunia 2022 yang belum dipastikan, Inggris memulai pertandingan November mereka dengan kunjungan Albania ke Wembley pada hari Jumat.

Pasukan Gareth Southgate saat ini memegang keunggulan tiga poin di puncak peringkat, sementara tim tamu mereka masih berpeluang finis dua besar saat mereka menempati tempat ketiga.

Pelatih Timnas Inggris Gareth Southgate dan pemainnya Harry Kane di Euro 2020 (Euro 2021) (Instagram @england)

Tindakan tercela dari sebagian penonton tandang merusak pertempuran Inggris dengan Hongaria di ibukota, tetapi di lapangan, The Three Lions berjuang untuk menegaskan dominasi mereka dan dipaksa untuk puas dengan satu poin dalam kebuntuan 1-1.

Penalti Roland Sallai membuat Hungaria memimpin secara mengejutkan di Wembley sebelum John Stones mengembalikan keseimbangan sebelum turun minum, dan tidak ada jalan keluar bagi tim Southgate di 45 menit kedua selama penampilan yang membuat frustrasi penonton tuan rumah.

Kemenangan telak 5-0 atas Andorra mendahului lemparan satu angka mereka dengan Hungaria, tetapi dengan Polandia memenangkan kedua pertandingan mereka bulan lalu, Inggris masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan diri mereka satu tempat di Qatar karena mereka unggul tiga poin di teratas dengan dua pertandingan tersisa.