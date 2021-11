Live Mola TV Italia vs Swiss di Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa, Chiesa & Jorginho Main

Prediksi Susunan Pemain Italia vs Swiss di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Sabtu (13/11/2021) via Live Streaming Mola TV. Federico Chiesa dkk merayakan gol Italia ke gawang Austria di babak 16 Besar Euro 2021, Minggu (27/6) di Stadion Wembley

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Italia vs Swiss di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Sabtu (13/11/2021) via Live Streaming Mola TV. Jorginho dan Enrico Chiesa main.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa antara Italia vs Swiss via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Italia vs Swiss bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Jorginho dan Enrico Chiesa main.

Duel Italia vs Swiss di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Dua tim teratas di Grup C akan bertarung sengit pada Sabtu dinihari, saat Italia menyambut Swiss dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 kedua dari belakang.

Kedua belah pihak dipastikan setidaknya lolos ke babak playoff, tetapi posisi pertama masih terbuka untuk diskusi, dengan pasangan ini mengumpulkan 14 poin dari enam pertandingan mereka sejauh ini.

Italia mengalami kekecewaan di UEFA Nations League bulan lalu, kalah 2-1 dari Spanyol di semi-final kompetisi, meskipun mereka mengalahkan Belgia 2-1 empat hari kemudian untuk mengamankan tempat ketiga di final.

Para pemain Italia merayakan kemenangan mereka setelah perpanjangan waktu dalam pertandingan sepak bola babak 16 besar UEFA EURO 2020 antara Italia dan Austria di Stadion Wembley di London pada 26 Juni 2021. (Ben STANSALL / POOL / AFP)

Pemenang Euro 2020 belum pernah tampil di kualifikasi Piala Dunia sejak mengalahkan Lithuania 5-0 pada 8 September, dengan hasil imbang berturut-turut melawan Bulgaria dan Swiss di awal bulan.

Italia telah memenangkan empat dan seri dua dari enam pertandingan mereka di bagian ini, mencetak 12 kali dan kebobolan hanya sekali dalam prosesnya, yang membuat mereka berada di puncak grup dengan dua pertandingan tersisa, tetapi mereka memiliki poin yang sama dengan Swiss memasuki pertandingan besar hari Jumat. kualifikasi di Roma.

Pasukan Roberto Mancini akan menyelesaikan kampanye Grup C tandang ke Irlandia Utara pada hari Senin, dan akan mengejutkan jika mereka tidak berhasil mengamankan tempat pertama di bagian tersebut, terutama mengingat status mereka sebagai juara bertahan Eropa.