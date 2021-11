Obrolan Syahrini dan Reino Barack Terekam Kala Melintasi Soho NYC, Suara Suami Incess Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini dan suaminya, Reino Barack, masih bulan madu di New Yorck City (NYC).

Syahrini dan Reino Barack mengunjungi beragam tempat wisata yang ada di kota berjuluk The City That Never Sleeps tersebut. Liburan ini diharapkan membawa kabar baik dengan hadirnya buah hati mereka.

Ditengarai sejak menikah pada 27 Februari 2019, wanita 29 tahun yang akrab disapa Incess tersebut masih belum diberi anugerah momongan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bak orang pacaran, Syahrini dan Reino Barack pun masih menikmati masa-masa ini. Selalu pergi berdua dan kompak mesra bersama.

Baca juga: Aksi Syahrini Bawa Mukena Meski Mejeng di New York, Istri Reino Barack Pamer Tas Barunya

Baca juga: Balasan Syahrini Kala Soimah Komentari Videonya Bareng Reino Barack di Jet Pribadi, Incess: Biasalah

Dikutip dari instagram @official.syrb, Jumat (12/11/2021) terekam obrolan Syahrini dan Reino sewaktu melintasi kawasan South of Houseton Street.

Postingan instagram fanbase Syahrini dan Reino Barack (instagram @official.syrb)

Obrolan mereka lantas menjadi sorotan penggemarnya yang terkumpul di akun instagram tersebut.

Terdengar obrolan singkat pasangan suami istri itu.

Rupanya Reino pernah tinggal di Soho.

Hal itu dibeberkan kepada Incess.

“Aku berarti dulu tinggal di sini, “ aku Reino Barack.