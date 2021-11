Prediksi Inggris vs Albania Inggris vs Albania di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Rice & Rashford Absen

Inggris vs Albania di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Sabtu (13/11/2021) via Live Streaming Mola TV Declan Rice dan Marcus Rashford cedera. Para pemain Inggris merayakan gol kedua mereka selama pertandingan sepak bola perempat final UEFA EURO 2020 antara Ukraina dan Inggris di Stadion Olimpiade di Roma pada 3 Juli 2021.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inggris vs Albania di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Sabtu (13/11/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming SCTV. Declan Rice dan Marcus Rashford cedera.

Inggris akan berharap untuk memesan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2022 ketika mereka menyambut Albania di Wembley dalam pertandingan Grup I pada hari Sabtu dinihari ini.

Babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2022 Eropa akan berakhir bulan ini, dengan masing-masing penampung otomatis ditetapkan untuk dikonfirmasi.

Inggris akan bertujuan untuk mengamankan posisi teratas di Grup I pada akhirnya ketika mereka menghadapi tuan rumah Albania di Wembley pada Sabtu dinihari.

Inggris sebagian besar solid dalam kampanye Kualifikasi Piala Dunia 2022 mereka, membuktikan bahwa eksploitasi mereka dalam beberapa tahun terakhir, terutama di UEFA Euro 2020, tidak ada yang instan.

Namun, akhir-akhir ini, The Three Lions telah menghasilkan beberapa penampilan yang mengecewakan, setelah ditahan imbang 1-1 oleh Polan dan Hungaria di kedua sisi dari kemenangan 5-0 atas Andorra.

Di sisi lain, Albania telah menjadi salah satu tim yang lebih mengesankan di Kualifikasi Piala Dunia 2022.