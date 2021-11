Raih 10 Award, Yamaha Semakin Pertegas Dominasinya di Ajang Penghargaan Bergengsi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Ajang penghargaan otomotif tahunan bertajuk Grid Oto Award 2021 resmi terselenggara pada Minggu, 7 November 2021.

Yamaha sebagai salah satu pabrikan sepeda motor global, sukses mendominasi jalannya event tersebut dengan perolehan 10 Award yang terdiri atas 9 Award untuk berbagai produk di kategori Moped, Matic maupun Sport serta 1 Special Award.

Pencapaian luar biasa ini tentunya menjadi hal yang patut untuk diapresiasi, mengingat sejak dua tahun

terakhir, Yamaha mampu menyabet jumlah penghargaan terbanyak diantara para pabrikan sepeda

motor lainnya yang ikut berpartisipasi di ajang tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Grid Oto atas 10 penghargaan bergengsi yang telah diberikan

kepada produk-produk Yamaha, termasuk satu Special Award.

Pencapaian luar biasa ini merupakankado spesial di akhir tahun, yang semakin memepertegas dominasi Yamaha pada berbagai ajang penghargaan di tahun 2021 dengan total perolehan sebanyak 29 Award.

"Prestasi ini tentunya tidak terlepas dari semangat dan kerja keras para karyawan YIMM, dealer, serta apresiasi pelanggan setia Yamaha yang terus menginspirasi dan memotivasi Yamaha untuk senantiasa berinovasi dalam

menghadirkan produk serta layanan berkualitas dalam mendukung mobilitas mereka,” ungkap

Takeyama Hiroshi, Deputy Director, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Setelah melalui serangkaian penilaian oleh tim dewan juri, setidaknya sebanyak 10 penghargaan

bergengsi dimenangkan oleh Yamaha.

Pada kategori motor bebek atau Moped 150cc, MX King 150 berhasil dinobatkan sebagai yang terbaik. Ini menjadi penghargaan ketiga kalinya yang diberikan kepada motor bebek ber-genre sport tersebut dalam ajang penghargaan Grid Oto Award.

Beralih ke kategori motor Matic, 3 line up skutik Maxi Yamaha juga turut memperoleh kesuksesannya.

Xmax berhasil memperoleh predikat sebagai skutik terbaik di kelas 250cc, kemudian disusul dengan All

New NMAX 155 Connected di kelas 150-160cc dan Lexi di kelas 125cc.

Menarik untuk disimak, dengan perolehan Award ini, maka All New NMAX 155 Connected ABS sukses

memperpanjang catatan apiknya dalam berbagai ajang penghargaan bergengsi.