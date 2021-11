SESAAT LAGI Brasil vs Kolombia di Kualifikasi Piala Dunia Trio Neymar, Raphinha & Jesus Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi Live Streaming Brasil vs Kolombia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, Jumat (12/11/2021) via Live Streaming Mola TV. Neymar duet Raphinha dan Jesus di depan.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol antara Brasil vs Kolombia via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 07.30 WIB.

Link Live Streaming Brasil vs Kolombia bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Neymar duet Raphinha dan Jesus di depan.

Duel Brasil vs Kolombia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Brasil kemungkinan besar akan langsung menurunkan rekan duet Neymar di depat yakni Raphinha dan Gabriel Jesus.

Sehingga trio striker ini menjadi tumpuan mengobrak abrik pertahanan Kolombia.

Brasil masih memegang rekor tak terkalahkan di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Rentetan hasil apik itu membuat Selecao bertengger di pucuk klasemen sementara dengan mengantongi 31 angka, hasil dari 10 kemenangan dan 1 imbang.

Selain itu, duel leg kedua ini juga jadi ajang pembalasan bagi Brasil. Pasalnya, di leg pertama yang dihelat di markas Kolombia, Neymar dan kolega gagal meraih kemenangan.

Hal itu membuat rekor kemenangan beruntun mereka terpatahkan. Brasil tentu tak ingin mengulang kegagalan meraih poin penuh untuk kedua kalinya melawan El Tri.

Penjaga gawang Kolombia David Ospina (kiri) dan pemain Kolombia Miguel Angel Borja merayakan setelah mengalahkan Uruguay dalam adu penalti pada pertandingan perempat final turnamen sepak bola Copa America Conmebol 2021 di Stadion Mane Garrincha di Brasilia, Brasil, pada 3 Juli 2021. (EVARISTO SA / AFP)

