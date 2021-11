SKOR 0-0! Link TV Online Brasil vs Kolombia di Kualifikasi Piala Dunia Live Mola TV, Hasil Babak 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Brasil vs Kolombia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, Jumat (12/11/2021) via Live Streaming Mola TV. Hasil babak 1 skor semerntara masih 0-0 Neymar duet Raphinha dan Jesus di depan.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol antara Brasil vs Kolombia via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 07.30 WIB.

Link Live Streaming Brasil vs Kolombia bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Neymar duet Raphinha dan Jesus di depan.

Duel Brasil vs Kolombia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Baca juga: Ada Liverpool vs Arsenal, Man United & Man City juga Main, Berikut Jadwal Liga Inggris Live SCTV

Baca juga: Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022, Pemain Wolverhampton Pahlawan Korsel, Vietnam Imbangi Jepang

Baik Brasil maupun Kolombia masih belum mapu membibol gawang lawan lawannya di 45 menit pertama ini.

Brail memulai serangan di menit awal melalui Danilo memanfaatkan umpan yang tepat di tepi kotak, tetapi salah tendangannya dan bola melambung tinggi di atas mistar.

Upaya yang buruk! Bola keluar dari permainan dan Kolombia akan mendapat tendangan gawang.\

Pemain depan Brasil Richarlison merayakan setelah mencetak gol ketiganya selama pertandingan sepak bola putaran pertama grup D putra Olimpiade Tokyo 2020 antara Brasil vs Jerman di Stadion Internasional Yokohama di Yokohama pada 22 Juli 2021. (DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

Baca juga: SESAAT LAGI Brasil vs Kolombia di Kualifikasi Piala Dunia Trio Neymar, Raphinha & Jesus Main

Kolombia merespon melalui Johan Mojica berusaha menciptakan situasi berbahaya di depan gawang dengan mengirim umpan silang ke dalam kotak, tetapi pertahanan dengan mudah mengatasi ancaman tersebut.

Brasil lagi lagi mengancam lewat Lucas Paqueta memanfaatkan umpan silang di dalam kotak, namun tembakannya melebar dari tiang kanan.

Bola keluar dari lapangan dan itu adalah tendangan gawang untuk Kolombia.