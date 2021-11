Heboh Henny Rahman Kirim SMS ke Larissa Chou, Klaim Lebih Cantik dari Mantan Istri Alvin Faiz

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru-baru ini jagat dunia mayat dihebohkan baru-baru ini istri baru Alvin Faiz, Henny Rahman mengirimkan SMS kepada mantan istri lama, Larissa Chou.

Hal itu diungkap oleh Larissa sendiri melalui akun Instagramnya @larissachou.

"Dan maaf aku juga nggak pernah cemburu sama kamu, jujur aja," tulisnya dalam sms tersebut.

"Karena bang Alvin dan keluarganya selalu bilang aku jauuuh lebih baik dan lebih cantik dari kamu. Semua keluarganya satu-satu bilang, jadi enggak ada alasan aku cemburu sama kamu wkwk," lanjutnya.

Bahkan, dalam unggahan Larissa tersebut, Henny mengaku bahwa keluarga Alvin mengatakan dirinya lebih cantik dari ibunda Yusuf itu.

Unggahan Larissa Chou tentang SMS dari Henny Rahman. (Grid.id)

"Semua keluarganya bilang aku jauh lebih cantik, lebih natural, lebih adem daripada kamu. Jadi enggak ada alasan sama sekali buat cemburu sama kamu," sambungnya.

"Aku cemburu sama Han So Hee, karena bang Alvin lagi suka sama dia di drakor My Name," lanjut SMS tersebut.

Hal itu pun tak ayal membuat Larissa meradang.

Dirinya mengaku tak masalah jika Henny menghina dirinya.

Namun, ibu satu anak ini menantang Henny untuk langsung bertemu dengannya.