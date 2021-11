Jadwal Liga 2, Live Indosiar & TV Online Ada Derbi Mataram Persis vs PSIM, RANS & Dewa United Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming di OChannel dan vidio. Liga 2 pekan ke 8 akan di mulai lagi pada awal pekan nanti mulai Senin (15/11/2021). Ada tiga laga yang akan bertanding yakni PSCS Cilacap vs Hizbul Wathan FC, Persekat Tegal vs PSKC Cimahi dan Persis vs PSIM.

Rencannaya hanya laga Persis Solo vs PSIM Yogyakarta yang akan tayang via Siaran Langsung TV Indosiar. Sementara dua laga lainnya di Liga 2 akan disiarkan secara langsung via Live Streaming TV Online di Vidio.

Pada Jadwal Liga 2 2021, Persis vs PSIM yang tayang via Siaran Langsung Indosiar digelar mulai puku; 20.30 WIB.

Keesokan harinya Selasa (16/10/2021) ada laga Dewa United vs Badak Lampung FC, Persijap Jepara vs PSG Pati dan Perserang Serang vs Rans Cilegon FC

Baca juga: Rahmad Darmawan Resmi Jadi Pelatih RANS Cilegon FC di Liga 2, Ada Doa Raffi Ahmad & Rudy Salim

Baca juga: Klasemen Liga 2 Terbaru, Sriwijaya FC, Sulut United, Persis Solo dan Dewa United memimpin

Beberapa pertandingan menarik lain akan tersaji pada pekan ke-8 Liga 2 2 201.

Diantaranya adalah laga Persijap Jepara yang akan berhadapan dengan PSG Pati.

Kemudian akan tersaji laga antara Perserang Serang yang akan melakoni laga krusial menghadapi Rans FC.

Line up Dewa United saat ujicoba guna persiapan Liga 2 2021.(Instagram Dewa United) (Kompas.com)

Dewa United, akan menghadapi Badak Lampung yang akan menjadi kunci kelolosan ke babak 8 Besar Liga 2.

Selain itu, Derby Mataram akan tercipta kala Persis Solo akan menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Manahan.

Pertandingan Liga 2 2021, akan disiarkan langsung di Indosiar, OChannel hingga layanan streaming Vidio.com