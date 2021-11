Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Perancis, Belgia & Belanda Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa (UEFA) akan kembali berlanjut Minggu (14/11/20921) dinihari nanti. Ada delapan laga yang akan bertanding diantaranya Belgia vs Estonia, Perancis vs Kazakhstan dan Montenegro vs Belanda. Tak siaran langsung televisi hanya via Live Streaming TV Online Mola TV.

Matchday ke 9 Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa (UEFA) yang tayang via Live streaming TV Online Mola TV dan tak Siaran langsung televisi dijadwalkan Minggu mulai pukul 00.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Salah satu laga menarik yang akan tersaji pada matchday ke-9 Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa (UEFA) adalah Montenegro vs Belanda bisa disaksikan via Live streaming TV Online Mola TV.

Selain Belgia vs Estonia, Perancis vs Kazakhstan dan Montenegro vs Belanda di jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Turki vs Gibraltar, Wales vs Belarus, Kroasia vs Rusia, Slovenia vs Siprus dan Mata vs Slowakia yang tayang via Live streaming TV Online Mola TV dan tak Siaran langsung televisi.

Baca juga: Hasil Uruguay vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia, Di Maria Cemerlang, Suarez Tak Berkutik

Baca juga: Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Inggris Menang Besar Kane Hattrick Italia Imbang

Laga yang patutu disimak adalah Perancis vs Kazakhstan.

Perancis terakhir terlihat beraksi mengklaim trofi Liga Bangsa-Bangsa UEFA dan akan berupaya membangun ini dengan mengamankan kualifikasi Piala Dunia mereka di sini.

Perancis unggul tiga poin dari Ukraina di urutan kedua yang telah memainkan tujuh pertandingan dan unggul empat poin dari Finlandia yang telah memainkan enam pertandingan.

Para penggemar Timnas Perancis di Euro 2020 (Euro 2021) (Instagram @fff)

Baca juga: LIVE Mola TV! Susunan Pemain & Link Streaming Italia vs Swiss Kualifikasi Piala Dunia, Chiesa Main

Ini juga enam pertandingan untuk Perancis yang hanya kalah satu kali dalam kualifikasi Piala Dunia di kandang abad ini (yang datang melawan Spanyol).

Kazakhstan duduk di posisi terbawah grup dengan tiga poin dari tujuh pertandingan dan ini menjadi pertandingan terakhir mereka.

Sekarang 14 tanpa kemenangan bagi mereka meskipun dua dari lima pertandingan terakhir mereka seri.