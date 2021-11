Live Mola TV Prediksi Perancis vs Kazakhstan di Kualifikasi Piala Dunia Mbappe & Benzema On Fire

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal, prediksi susunan pemain dan Live streaming Perancis vs Kazakhstan di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Minggu (14/11/2021) via Live streaming Mola TV. Trio Griezmann; Mbappe, Benzema on fire

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa antara Perancis vs Kazakhstan via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Perancis vs Kazakhstan bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini.

Laga Perancis vs Kazakhstan di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Juara dunia bertahan Prancis akan berusaha untuk memastikan diri mereka mendapatkan tempat di Qatar ketika mereka menyambut Kazakhstan di Parc des Princes.

Tim asuhan Didier Deschamps akan memastikan diri mereka finis di posisi pertama dengan ketiga poin akhir pekan ini.

Sementara tim tamu mereka telah diasingkan ke posisi kelima.

Merupakan perjuangan bagi Prancis untuk menegaskan dominasi mereka dengan benar sejak muncul di Rusia tiga tahun lalu, tetapi ketika kesempatan lain di Liga Bangsa muncul dengan sendirinya, Les Bleus tidak membiarkan kesempatan itu mengemis.

Gelandang Manchester United dan timnas Prancis, Paul Pogba, berpelukan dengan megabintang FC Barcelona dan timnas Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2018, 30 Juni 2018. (TWITTER.COM/PLAYERSSAYINGS)

Setelah kemenangan semifinal yang mendebarkan atas Belgia, juara bertahan dunia menghadapi pemenang Piala Dunia 2010 Spanyol di ajang pameran bulan lalu, di mana gol dari Karim Benzema dan Kylian Mbappe membatalkan gol pembuka Mikel Oyarzabal untuk mendorong Les Bleus meraih kemenangan.

Kemenangan seperti itu adalah cara yang ideal bagi Prancis untuk menanggapi kekalahan memalukan mereka dari Euro 2020, dan meskipun mereka tidak memiliki semuanya dengan cara mereka sendiri di kualifikasi Qatar, ketiga poin akan menjamin satu tempat di Final tahun depan.