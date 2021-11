Live RCTI & Bein Sports 2 Jadwal Liga Italia, Panas Lawan Kuat 3 Tim Besar, Fiorentina vs AC Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia pekan 13 yang tayang via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2. Tiga tim besar bertemu lawan kuat seperti Inter Milan vs Napoli, Fiorentina vs AC Milan dan Lazio vs Juventus, mulai Sabtu (20/11/2021).

Liga Italia belum memasuki pekan ke-13 pada akhir pekan ini. Jeda internasional membuat Serie A libur sepekan sebelum kembali digulirkan pada dua pekan nanti.

Dua laga menarik bakal menjadi perhatian yakni Fiorentina vs AC Milan dan Inter Milan vs Napoli di Jadwal Liga Italia pekan depan yang kemungkinan tayang via Siaran Langsung RCTI maupun Live Streaming Bein Sports 2. Selain itu laga Lazio vs Juventus juga menarik.

Usai imbang lawan AC Milan pekan lalu, Inter Milan ingin coba akhiri rekor belum kalah Napoli.

Napoli saat ini menempati posisi pertama dengan 32 poin. Il Partenopei unggul selisih gol dari AC Milan yang ada di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama

Sementara itu, Inter Milan berada di tempat ketiga setelah mengantongi 25 poin dari 12 laga.

Melihat selisih poin, Inter Milan jelas harus bekerja keras mengejar defisit tersebut.

Pemain depan AC Milan Kroasia Ante Rebic (kanan) mencetak gol selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Juventus dan AC Milan di stadion Juventus di Turin, pada 19 September 2021. (Isabella BONOTTO / AFP)

Bagi Inter Milan, kemenangan atas Napoli wajib hukumnya. Namun Edin Dzeko dkk tak bisa bermain seadanya melawan Napoli yang sedang mengilap.

Lorenzo Insigne dkk. sejak diasuh Luciano Spalletti musim ini belum terkalahkan.

Napoli menang 10 kali dan imbang 2 kali.