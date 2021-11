Liverpool vs Arsenal di Jadwal Liga Inggris Man United, Chelsea & Man City Juga Main Live SCTV

Berikut jadwal Liga Inggris 2021/2022. da laga Liverpool vs Arsenal, Leicester vs Chelsea dan Watford vs Manchester United Siaran langsung SCTV. Pemain Swansea City, Jordi Amat berduel dengan pemain Liverpool, Sadio Mane (kanan), dalam laga Premier League di Stadion Liberty, Sabtu (1/10/2016).(GEOFF CADDICK/AFP)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal Liga Inggris 2021/2022 akhir pekan ini tidak ada laga karena ada jeda internasional. Setelah itu, ada laga Liverpool vs Arsenal, Leicester vs Chelsea dan Watford vs Manchester United yang bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV.

Pada pekan ke-12, Manchester United mendapatkan lawan relatif enteng. Setan Merah akan menghadapi Watford. Selain itu ada juga duel Manchester City vs Everton.

Pada Jadwal Liga Inggris ini, laga bigmatch yang jadi sorotan adalah Liverpool vs Arsenal dan Leicester vs Chelsea yang kemungkinan tayang via Siaran Langsung SCTV. Sedangan Watford vs Manchester United bisa diakses via Live Streaming Mola TV.

Meski main di kandang lawan, Manchester United jelas dijagokan akan meraih poin penuh. Namun tidak bagi anak asuh Pep Guardiola yang bisa terpeleset saat laga Manchester City vs Everton.

Baca juga: Ada Liverpool vs Arsenal, Man United & Man City juga Main, Berikut Jadwal Liga Inggris Live SCTV

Baca juga: Ujicoba Afganistan & Myanmar Timnas Indonesia Panggil Bek Klub Liga Inggris Genapi Daftar 26 Pemain

Sang lawan terpuruk di posisi 17 klasemen dengan dua kekalahan beruntun.

Kemenangan jadi harga mati bagi Manchester United.

Setan Merah baru saja dipermalukan Manchester City 0-2 di Old Trafford sehingga melorot ke urutan enam klasemen Liga Inggris.

Striker Manchester United Cristiano Ronaldo adu tajam dengan gelandang Manchester City Kevin De Bruyne di laga Derby Manchester, Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris di Old Trafford Sabtu (5/11/2021) malam ini. (skysports)

Selain itu, ada dua super big match. Liverpool yang baru menelan kekalahan pertama akan menjamu Arsenal.

Sedangkan pemuncak klasemen Chelsea diuji tuan rumah Leicester City.

Jadwal Liga Inggris