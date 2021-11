Pencabulan di Kalsel, Tiga Kali Ayah Tiri di Banjarbaru Cabuli Anak Lelaki yang Masih di Bawah Umur

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur ditangkap Unit PPA Satreskrim Polres Banjarbaru.

Penangkapan terhadap Y dilakukan saat yang bersangkutan tengah berada di RSU Syifa Medika Banjarbaru.

Tersangka Y (52), warga Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditangkap karena tindak pencabulan terhadap anak tirinya sendiri, F.

Tidak hanya sekali, Y bahkan terhitung tiga kali melakukannya di waktu yang berbeda.

Terakhir, ungkap Kapolres Banjarbaru, AKBP Nur Khamid melalui Kasi Humas Polres Banjarbaru, AKP Tajuddin Noor, pelaku melancarkan aksinya saat tengah berada di rumah.

"Korban saat itu tengah bersantai dengan ibu dan adiknya di kamar depan, kemudian pelaku memanggil dan meminta korban untuk ikut bersamanya ke kamar sebelah," urainya, Sabtu (13/11/2021).

Saat berada di dalam kamar, korban diminta melakukan perbuatan yang tidak pantas.

Tidak berhenti, pelaku menyuruh remaja empat belas tahun tersebut untuk melepaskan celana yang dikenakannya.

Pelaku, sambung Tajudin, bermaksud untuk menyodomi remaja laki-laki tersebut.

Namun, akhirnya tak bisa dilakukan.

Kejadian tersebut diketahui oleh ibu korban dn kemudian membawa ke psikolog untu memeriksa keadaannya.

Dari sana korban dan ibunya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.

Pelaku akhirnya ditangkap di IGD RSU Syifa Medika Banjarbaru.

Pelaku dibawa ke Polres Banjarbaru dan dikenakan Pasal 82 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

(Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)