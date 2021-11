SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming TV Online Mola TV Uruguay vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming Uruguay vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, Jumat (12/11/2021) via Live Streaming Mola TV.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol antara Uruguay vs Argentina via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 06.00 WIB.

Link Live Streaming Uruguay vs Argentina bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini.

Duel Uruguay vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Argentina berupaya mengejar ketertinggalan poin dari sang pemuncak klasemen sementara, Brasil.

Saat ini, La Albiceleste duduk di urutan 2 dengan koleksi 25 angka, selisih 6 poin dari Selecao.

Dari 11 laga yang telah dimainkan, Lionel Messi dan kolega mencatatkan 7 kali menang dan 4 hasil imbang, tanpa pernah kalah sekalipun.

Sementara itu, Uruguay sebagai calon lawannya mengalami turbulensi performa akhir-akhir ini.

Dari 3 laga terakhir yang dilakoni, skuad asuhan Oscar Tabarez belum sekalipun meraih kemenangan yakni 2 kali kalah dan 1 kali imbang.

Kini, kesempatan Luis Suarez dan kolega untuk meraih kemenangan cukup terbuka.