Susunan Pemain & Link Streaming Belgia vs Estonia di Kualifikasi Piala Dunia Malam Ini, Lukaku Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Belgia vs Estonia di Kualifikasi Piala Dunia 2022

BANJARMASINP0ST.CO.ID - Belgia vs Estonia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Minggu (14/11/2021). Romelu Lukaku absen.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa antara Belgia vs Estonia via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Belgia vs Estonia bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Romelu Lukaku absen.

Laga Belgia vs Estonia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Belgia secara resmi dapat memesan tempat mereka di Piala Dunia 2022 dengan kemenangan atas Estonia dalam kualifikasi Sabtu di Stadion King Baudouin di Brussels.

Setan Merah unggul lima poin di puncak Grup E dengan dua putaran pertandingan tersisa, sementara Estonia bisa finis tidak lebih tinggi dari posisi mereka saat ini di tempat keempat.

Menyusul kekecewaan kalah dari Prancis dan Italia di Final Liga Bangsa-Bangsa UEFA bulan lalu, Belgia akan bersemangat untuk kembali ke jalur kemenangan minggu depan.

Sisi Roberto Martinez berada di jalur untuk mengakhiri tahun sebagai negara peringkat teratas dunia sekali lagi, yang mengatakan banyak sekali tentang konsistensi mereka dalam pertandingan kualifikasi.

Sementara rekor mereka di turnamen-turnamen besar mengecewakan mengingat bakat 'Generasi Emas' mereka, kemampuan Belgia untuk melaju melalui kualifikasi tidak dapat diremehkan.

Kemenangan melawan Estonia di kandang pada hari Sabtu akan cukup untuk mengamankan posisi teratas dengan satu pertandingan tersisa, sementara bahkan kekalahan mengejutkan mungkin cukup jika Wales gagal mengalahkan Belarus.