Ada Persis Solo vs PSIM, Dewa United & RANS Cilegon Juga Main Berikut Jadwal Liga 2 Live Indosiar

jadwal Liga 2 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming di OChannel dan vidio, Persis vs PSIM, Perserang vs Rans Cilegon, Dewa United vs Badak Lampung. Martapura Dewa United vs PSKC Cimahi di Liga 2 2021/2022 Senin (18/10/2021) malam WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal Liga 2 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming di OChannel dan vidio. Jadwal Liga 2 pekan ke 8 akan di mulai lagi pada awal pekan nanti mulai Senin (15/11/2021) dan Selasa (16/11). Ada tiga laga yang akan bertanding yakni PSCS Cilacap vs Hizbul Wathan FC, Persekat Tegal vs PSKC Cimahi dan Persis vs PSIM.

Rencananya hanya laga Persis Solo vs PSIM Yogyakarta yang akan tayang via Siaran Langsung TV Indosiar. Sementara dua laga lainnya di Liga 2 akan disiarkan secara langsung via Live Streaming TV Online di Vidio.

Pada Jadwal Liga 2 2021, Persis vs PSIM yang tayang via Siaran Langsung Indosiar digelar mulai puku; 20.30 WIB.

Keesokan harinya Selasa (16/11/2021) ada laga Dewa United vs Badak Lampung FC, Persijap Jepara vs PSG Pati dan Perserang Serang vs Rans Cilegon FC.

Beberapa pertandingan menarik lain akan tersaji pada pekan ke-8 Liga 2 2 201.

Diantaranya adalah laga derbi Mataram Persis vs PSIM Yogjakarta di Grup C bakal berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Senin malam WIB.

Di laga ini PSIM dihadapkan pada masalah yang cukup serius yang kemungkinan besar tidak bisa diperkuat sang kapten, Purwaka Yudhi.

Sebaliknya Persis bermain komplit. Di posisi penyerang, persis solo memiliki pemain yang mentereng yang berlebelkan timnas Indonesia Alberto Gonsaves, Ferdinad Sinaga dan Miftahul Hamdi, yang mempunyai pengalaman dan visi permainan yang baik.

Striker Persis Solo Rizaldi Fauzi melakukan pemanasan (instagram @Persisofficial)

Kemudian di Posisi tengah ada Sandi Sute yang pernah merasakan gelar juara bersama mantan klub nya yaitu Persija Jakarta, kemudian ada juga Rivaldi Mauwo dan Yu Hyun Koo yang memiliki statistik yang baik dalam mengatur keseimbangan permainan yaitu dalam hal bertahan dan menyerang.

Di posisi belakang tidak kalah kuatnya, ada Fabiano Deltrame yang akan menjadi pengawal utama lini belakang, kemudian dibantu oleh Eky Taufik yang dipercaya akan menambah kokohnya pertahanan persis Solo kemudian ada Abduh Lestaluhu yang juga memiliki visi bermain yang baik dalam mengisi bek kiri Persis Solo.