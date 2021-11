Gandeng Musisi Senior  Fariz RM, D'MASIV Rilis Lagu Kau Tak Pernah Tahu

BANJARMASINPOST.CO.ID- Kangen dengan band D MASIV serta penyanyi kenamaan Fariz RM

Nah tentunya ada kabar gembira bagi penggemar kedua musisi ini.

Baru-baru ini mereka berkolaborasi meluncurkan lagu berjudul Kau Tak Pernah Tahu.

Lagu baru ini mereka rilis pada Jumat (12/11/2021) lalu.

Kolaborasi antara musisi beda waktu ini pun menjadi sesuatu karya yang asik di dengar.

Fariz RM selaku penyanyi senior pun mengakui antusias dengan kolaborasi ini.

D Masiv berkolaborasi dengan Fariz RM di lagu Kau Tak Pernah Tahu(Capture Youtube Lagu Kau Tak Pernah Tahu)

Vokalis D MASIV, Rian mengatakan, lagu ini memang dipersiapkan untuk album ketujuh yang akan dirilis pada Februari 2022.

"Ini adalah singel yang diciptakan karena kami melihat musik sekarang kembali pada era 80-an menuju awal 90-an," kata Rian D'MASIV dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat.

Rian mengatakan, musik dengan vibes seperti lagu ini sering didengarkan dari lagu New Kids on The Block, Tears for Fears, Michael Jackson, Boys II Men, dan Babyface.

Rian mencoba untuk bernostalgia melalui lirik dari lagu "Kau Yang Tak Pernah Tahu".