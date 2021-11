Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa, Spanyol vs Swedia, Jerman & Portugal Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa (UEFA) akan kembali berlanjut Minggu (14/11/2021) malam ini hingga Senin (15/11/20921) dinihari nanti. Ada tiga laga yang bertanding Minggu malam dan tujuh laga pada Senin dinihari nanti. Tak tayang via Siaran Langsung SCTV hanya Live Streaming TV Online Mola TV.

Matchday ke 10 Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa (UEFA) dijadwalkan berlangsung pada Minggu malam ini mulai pukul 21.00 WIB.

Salah satu laga menarik yang akan tersaji diKualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa (UEFA) adalah Armenia vs Jerman, Portugal vs Serbia, Spanyol vs Swedia

dan bisa disaksikan via Live streaming TV Online Mola TV.

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 ada setelah artikel berikut.

Laga Armenia vs Jerman, dijadikan Jerman untuk mengakhiri kampanye Kualifikasi Piala Dunia 2022 yang nyaris sempurna dengan cara yang sempurna ketika mereka melakukan perjalanan ke Armenia untuk pertandingan terakhir pada Senin dinihari.

Tim asuhan Hansi Flick melaju menuju matahari terbenam di puncak Grup J, sementara tuan rumah mereka masih memiliki peluang paling tipis untuk merebut posisi kedua dan jalur ke babak playoff.

Armenia tidak membutuhkan keajaiban untuk mengalahkan Makedonia Utara atau Rumania ke tempat playoff di Grup J sekarang, tetapi secara matematis masih mungkin bagi negara berperingkat 89 dunia itu untuk meraih tempat kedua, meskipun mereka ditundukkan pada matchday sembilan.

Pelatih timnas Jerman, Joachim Loew (2 dari kanan), menyalami para pemain setelah timnya menang 6-0 atas Norwegia dalam pertandingan penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia 2018 di Stuttgart, 4 September 2017. (THOMAS KIENZLE/AFP)

Bentrokan Portugal dengan Republik Irlandia pada Kamis malam jauh dari klasik, tetapi tim Santos mengamankan poin yang mereka butuhkan untuk bergerak di atas Serbia ke puncak klasemen.

Mereka berada di posisi terdepan untuk satu-satunya tempat kualifikasi otomatis, membutuhkan hanya untuk menghindari kekalahan untuk finis lebih dulu.

Rekor lima kemenangan dan dua kali seri membuat A Selecao mengumpulkan 17 poin, sementara mereka telah mencetak 16 kali dan hanya kebobolan empat selama kampanye kualifikasi yang sukses hingga saat ini.