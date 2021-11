Live streaming Mola TV Armenia vs Jerman di Kualifikasi Piala Dunia 5 Pemain Absen Karantina Corona

Armenia vs Jerman, Niklas Sule juga memaksa Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Karim Adeyemi dan Serge Gnabry ke karantina. Gelandang timnas Jerman, Leon Goretzka saat mencetak gol ke gawang Ukraina dalam laga UEFA Nations Leafue Liga A Grup 4 Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv, Ukraina pada Sabtu (10/10/2020) atau Minggu dini hari WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain dan Live streaming Armenia vs Jerman di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Senin (15/11/2021) via Live streaming Mola TV.

Jerman akan berusaha untuk mengakhiri kampanye Kualifikasi Piala Dunia 2022 yang nyaris sempurna dengan cara yang sempurna ketika mereka melakukan perjalanan ke Armenia untuk pertandingan terakhir pada Senin dinihari.

Tim asuhan Hansi Flick melaju menuju matahari terbenam di puncak Grup J, sementara tuan rumah mereka masih memiliki peluang paling tipis untuk merebut posisi kedua dan jalur ke babak playoff.

Armenia tidak membutuhkan keajaiban untuk mengalahkan Makedonia Utara atau Rumania ke tempat playoff di Grup J sekarang, tetapi secara matematis masih mungkin bagi negara berperingkat 89 dunia itu untuk meraih tempat kedua, meskipun mereka ditundukkan pada matchday sembilan.

Striker muda Timnas Jerman yang bermain di klub RB Salzburg, Karim Adeyemi. Bakat pemain berusia 19 tahun ini menjadi incaran klub-klub besar Eropa. (AFP)

Memang, Enis Bardhi mencetak hat-trick sementara Aleksandar Trajkovski dan Milan Ristovski mencetak gol dalam kemenangan komprehensif 5-0 untuk Makedonia Utara pada Kamis malam, yang membuat harapan Armenia untuk menjaga mimpi Qatar tetap hidup tergantung pada benang tipis.

Tuan rumah yang berada di urutan keempat menemukan diri mereka dua poin di belakang Rumania dan tiga di belakang Makedonia Utara dengan satu pertandingan tersisa untuk dimainkan, dan selisih gol yang lebih rendah kemungkinan akan membuat mereka kalah bahkan jika hasil di tempat lain berjalan sesuai keinginan mereka akhir pekan ini.

Tim asuhan Joaquin Caparros membuat awal yang luar biasa di Grup J dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan pembukaan mereka, tetapi seperti yang diharapkan, Armenia tidak mampu mempertahankan momentum itu dan sekarang tanpa kemenangan dalam enam pertandingan kualifikasi terakhir mereka.