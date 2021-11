Peluk Erat Tubuh Koa Sambil Terlentang, Celine Evangelista Ungkap Kondisi Anak Stefan William Kini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah resmi bercerai dari Celine Evangelista pada 18 Oktober 2021, Stefan William terpantau belum bertemu lagi dengan kedua buah hatinya.

Diketahui, saat hasil putusan sidang perceraian keluar, Stefan William berada di Bali.

Hak asuh 2 putranya memang jatuh kepada Celine selaku ibu kandung. Sebab Lucio Ottild William dan Eadred Koa Lewis Miguel masih balita dan perlu sosok seorang ibu di sisinya.

Belakangan ini, terekam wajah murung anak kedua Stefan William dan Celine Evangelista itu.

Baca juga: Perubahan Wajah Artis Janda Dulu dan Kini, Ada Celine Evangelista, Ayu Ting Ting, Gisel & Wika Salim

Baca juga: Akhirnya Amanda Manopo Bicara Rencana Nikah, si Andin Ikatan Cinta Bahas Efek Status Jadi Istri

Koa tiarap di atas tubuh Celine yang sedang terlentang di tempat tidur.

Koa tampak sedih, sementara Celine terlihat berusaha menenangkan si kecil sembari mengelus rambut dan punggung sang bayi.

Momen tersebut direkam oleh seseorang dan diunggah dalam instagram @celinevers_bekasi pada Sabtu, (13/11/2021).

“Angel without wings, Thank you for being a good mother. You are the only one your children rely on," terang admin @celinevers_bekasi dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id, Minggu (14/11/2021).

Artinya: Malaikat tanpa sayap, Terima kasih telah menjadi ibu yang baik. Anda adalah satu-satunya yang diandalkan anak-anak Anda.

Hal ini juga sekaligus memperlihatkan kondisi Koa setelah orangtuanya bercerai.

Baca juga: Ancam Sinetron Arya Saloka Cs, Intip Rating Suci Dalam Cinta Efek Shandy Aulia Gantikan Rosiana Dewi

Baca juga: Datang ke Rumah Rhoma Irama, Kelakuan Kiano Baim Wong Kala Digendong Paula Bikin Salfok