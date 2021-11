Prediksi Portugal vs Serbia di Kualifikasi Piala Dunia, Live Streaming Mola TV Ronaldo Starter

Prediksi susunan pemain dan Live streaming Portugal vs Serbia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Senin (15/11/2021) via Live streaming Mola TV. Cristiano Ronaldo melewati Nemanja Matic pada pertandingan Serbia vs Portugal dalam kualifikasi Euro 2020 di Beograd, 7 September 2019. (AFP/PEDJA MILOSAVLJEVIC)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain dan Live streaming Portugal vs Serbia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Senin (15/11/2021) via Live streaming Mola TV. Ronaldo vs Vlahovic.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa antara Portugal vs Serbia via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Portugal vs Serbia bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Ronaldo vs Vlahovic.

Laga Portugal vs Serbia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Portugal akan menyambut Serbia ke Lisbon pada Minggu malam yang perlu menghindari kekalahan untuk memuncaki Grup A dan mengamankan posisi mereka di Piala Dunia 2022.

Tim asuhan Fernando Santos akan memasuki pertandingan dengan hasil imbang tanpa gol dengan Republik Irlandia, yang membawa mereka di atas Serbia ke puncak klasemen.

Itu berarti bahwa tim tamu harus menang pada hari Minggu jika mereka ingin merebut posisi pertama dan mengklaim tempat kualifikasi otomatis di final tahun depan.

Ronaldo merayakan gol yang dicetak ke gawang Hungaria, Rabu (22/6/2016) (kompas.com)

Bentrokan Portugal dengan Republik Irlandia pada Kamis malam jauh dari klasik, tetapi tim Santos mengamankan poin yang mereka butuhkan untuk bergerak di atas Serbia ke puncak klasemen, dan mereka berada di posisi terdepan untuk satu-satunya tempat kualifikasi otomatis, membutuhkan hanya untuk menghindari kekalahan untuk finis lebih dulu.

Rekor lima kemenangan dan dua kali seri membuat A Selecao mengumpulkan 17 poin, sementara mereka telah mencetak 16 kali dan hanya kebobolan empat selama kampanye kualifikasi yang sukses hingga saat ini.

Tim Santos sebenarnya tidak terkalahkan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia sejak September 2016, sementara mereka akan membawa enam pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi ke pertandingan kunci hari Minggu di Lisbon.