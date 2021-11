Prediksi Spanyol vs Swedia di Kualifikasi Piala Dunia, Live Streaming TV Online Berebut Tiket Lolos

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal, prediksi susunan pemain dan Live streaming Spanyol vs Swedia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Senin (15/11/2021) via Live streaming Mola TV. Morata dan Ibrahimovic main.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa antara Spanyol vs Swedia via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Spanyol vs Swedia bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Morata dan Ibrahimovic main.

Laga Spanyol vs Swedia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Baca juga: Kualifikasi Piala Dunia 2022, Perancis, Turki, Wales Banjir Gol, Belanda Tertahan Mbappe Quattrick

Baca juga: Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia 2021, Jorge Martin Pole Position & Rossi Urutan 10

Spanyol akan menyambut Swedia ke Sevilla pada Minggu malam dengan mengetahui bahwa mereka hanya perlu menghindari kekalahan untuk mengklaim tempat pertama di Grup B dan mengamankan kualifikasi untuk Piala Dunia tahun depan.

La Roja akan memasuki kontes dengan kemenangan 1-0 atas Yunani pada hari Kamis, sementara Swedia, yang tertinggal satu poin di belakang lawan mereka di sini, berada di akhir kekalahan mengejutkan 2-0 di Georgia.

Spanyol tidak memainkan kualifikasi Piala Dunia bulan lalu karena keterlibatan mereka di UEFA Nations League, di mana mereka mengalahkan Italia 2-1 di semi-final sebelum menderita kekalahan 2-1 dari Prancis di final.

La Roja kembali beraksi di Grup B pada hari Kamis, dan berhasil naik di atas Swedia ke puncak berkat kemenangan 1-0 atas Yunani yang tegas, dengan penalti babak pertama Pablo Sarabia terbukti menjadi perbedaan antara kedua belah pihak di Athena.

Bek Spanyol Eric Garcia (tengah) bersaing dengan pemain depan Prancis Kylian Mbappe selama pertandingan sepak bola final Nations League antara Spanyol dan Prancis di stadion San Siro di Milan, pada 10 Oktober 2021. (FRANCK FIFE / AFP) (FRANCK FIFE / AFP)

Baca juga: LIVE Mola TV! Line Up & Link Streaming Prancis vs Kazakhtan Kualifikasi Piala Dunia, Mbappe Main

Kekalahan mengejutkan Swedia 2-0 dari Georgia telah membuka pintu bagi Spanyol untuk naik ke puncak, dan tim asuhan Luis Enrique unggul satu poin di puncak klasemen menjelang pertandingan hari Minggu.

Akibatnya, satu poin akan cukup untuk mengamankan tempat otomatis di Piala Dunia tahun depan, membuat Swedia menghadapi babak playoff, tetapi La Roja menderita kekalahan 2-1 ketika kedua tim bertemu dalam pertandingan terbalik pada bulan September.