Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia Eropa Live Mola TV, Irlandia Utara vs Italia Penentu

Italia dijadwalkan akan bertemu Irlandia Utara di depan publiknya sendiri. Ini laga hidup mat Italia lolos ke Piala Dunia 2022. Kiper Spanyol Unai Simon berhadapan dengan penyerang Italia Ciro Immobile dalam laga Italia vs Spanyol di semifinal Euro 2021 Rabu (7/7) dini hari WIB di Stadion Wembley

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa (UEFA) akan kembali Selasa (15/11/2021) dinihari nanti. Ada tujuh laga yang berlaga

Matchday ke 10 Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa (UEFA) dijadwalkan berlangsung pada Senin dinihari ini mulai pukul 02.45 WIB.

Salah satu laga menarik yang akan tersaji diKualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa (UEFA) adalah Irlandia Utara vs Italia. Laga ini bakal menadi hidup mati kedua negara untuk meraih tiket lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar laga penentu lainnya San Marino vs Inggris

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 tayang via Live streaming TV Online Mola TV dan tak Siaran langsung SCTV ada setelah artikel berikut.

Terdapat berbagai laga seru dalam laga lanjutan babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa yang berlangsung malam ini.

Dua laga yang dipastikan akan menyedot animo besar yakni pertandingan yang melibatkan Inggris dan Italia, Selasa (16/11/2021) dinihari nanti.

Baik Inggris dan Italia akan sama-sama menjalani laga krusial untuk memastikan diri lolos ke babak utama Piala Dunia 2022.

Para pemain Italia merayakan kemenangan mereka setelah perpanjangan waktu dalam pertandingan sepak bola babak 16 besar UEFA EURO 2020 antara Italia dan Austria di Stadion Wembley di London pada 26 Juni 2021. (Ben STANSALL / POOL / AFP)

Jika Inggris menghadapi laga mudah melawan San Marino, Italia akan saling sikut dengan Irlandia Utara untuk mengamankan kemenangan.

Raihan tiga poin dibutuhkan kedua tim untuk bisa memastikan diri bisa lolos ke babak utama Piala Dunia 2022 yang akan dilangsungkan di Qatar.

Berbagai keseruan laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa dapat anda saksikan