Jadwal Siaran Langsung Liga 2 Hari Ini, Ada Persis vs PSIM Live TV Online PSCS vs Hizbul Wathan FC

Persis vs PSIM di Liga 2 2021. Pemain Persis Solo dan PSIM berduel udara memperebutkan bola dalam laga PSIM vs Persis Solo lanjutan pekan ketiga Liga 2 2021 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (12/10/2021) malam.(TRIBUNNEWS.COM/MUHAMMAD NURSINA)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming di OChannel dan vidio hari ini. Liga 2 pekan ke 8 akan di mulai lagi pada awal pekan nanti mulai Senin (15/11/2021). Ada tiga laga yang akan bertanding yakni PSCS Cilacap vs Hizbul Wathan FC, Persekat Tegal vs PSKC Cimahi dan Persis vs PSIM.

Hanya laga Persis Solo vs PSIM Yogyakarta yang akan tayang via Siaran Langsung TV Indosiar. Sementara dua laga lainnya di Liga 2 akan disiarkan secara langsung via Live Streaming TV Online di Vidio.

Pada Jadwal Liga 2 2021, Persis vs PSIM yang tayang via Siaran Langsung Indosiar digelar mulai puku; 20.30 WIB.

Keesokan harinya Selasa (16/10/2021) ada laga Dewa United vs Badak Lampung FC, Persijap Jepara vs PSG Pati dan Perserang Serang vs Rans Cilegon FC.

Beberapa pertandingan menarik lain akan tersaji pada pekan ke-8 Liga 2 2 201.

Diantaranya adalah laga Persis Solo yang akan berhadapan dengan SMIM Yogjakarta.

Persis mengaku hendak tampil tanpa beban kendati melakoni derbi.

Hal tersebut diungkapkan pelatih Persis, Eko Purjianto dalam konferensi pers virtual, Minggu (14/11/2021).

"Saya sudah meminta pemain laga melawan PSIM jangan menjadi beban, tetap bermain enjoy, disiplin, dan bekerja keras untuk memenangkan setiap pertandingan," kata Eko.

Pemain Persis Solo berebut bola dengan pemain lawan (IG @Persissolo)

Skuad Laskar Sambernyawa sendiri patut optimistis mengingat tren terkini mereka. Persis meraih empat kemenangan beruntun jelang menghadapi PSIM apabila banding PSG Pati ditolak.