Prediksi Argentina vs Brasil di Kualifikasi Piala Dunia, Messi dan Neymar Bersaing Live Streaming

Lionel Messi dan Neymar bakal bentrok di laga Argentina vs Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol Rabu (17/11/2021). Live streaming TV Online Mola TV. (DOUGLAS MAGNO / AFP)

Pertama bertemu kedua di Piala Dunia 2022 Kualifikasi Conmebol pada Selasa malam atau Rabu pagi besok, saat Argentina menyambut pemimpin Brasil ke Estadio San Juan del Bicentenario.

Pasukan Lionel Scaloni meraih kemenangan 1-0 atas Uruguay terakhir kali, sementara pertandingan Selecao dengan Kolombia berakhir dengan skor yang sama untuk memastikan mereka lolos ke Qatar 2022.

Banyak yang dibuat dari keputusan Argentina untuk memanggil pemenang Ballon d'Or enam kali Lionel Messi untuk pertandingan November di tengah kesengsaraan cederanya.

Tetapi akan diserahkan kepada penyerang Paris Saint-Germain lainnya untuk mendorong juara Copa America meraih kemenangan atas Uruguay.

Gol menit ketujuh Angel Di Maria adalah satu-satunya yang memisahkan kedua belah pihak pada Jumat malam.

Dengan tim Scaloni masih memiliki satu pertandingan di tangan atas kedelapan tim di bawah mereka dalam peringkat, tempat mereka di Qatar 2022 harus dipastikan dengan hasil positif minggu ini.

