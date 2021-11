Prediksi Irlandia Utara vs Italia di Kualifikasi Piala Dunia, Live Mola TV Laga Hidup Mati

Irlandia Utara vs Italia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Senin (15/11/2021). Timnas Italia harus puas bermain imbang 1-1 kontra Swiss pada laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa di Stado Olimpico, Sabtu (13/11/2021) dini hari WIB. (AFP/Alberto Pizzoli)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain dan Live streaming Irlandia Utara vs Italia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Senin (15/11/2021) via Live streaming Mola TV.

Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa antara Irlandia Utara vs Italia via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Irlandia Utara vs Italia bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Morata dan Ibrahimovic main.

Laga Spanyol vs Swedia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia Eropa Live Mola TV, Irlandia Utara vs Italia Penentu

Baca juga: Hanya Butuh Seri Portugal Kalah atas Serbia, Cristiano Ronaldo Tak Jadi Lolos ke Piala Dunia 2022

Kesempatan Italia untuk mengusir setan mereka dari kegagalan lolos ke Rusia 2018 datang ke kawat pada Senin malam, saat mereka mengunjungi Irlandia Utara dalam pertandingan Kualifikasi Piala Dunia yang menentukan.

Sementara juara Eropa dapat memastikan kemajuan ke final tahun depan dengan kemenangan, tuan rumah mereka akan bermain hanya untuk kebanggaan dan kesempatan untuk finis ketiga di Grup C.

Gelandang Chelsea - dan Pemain Terbaik UEFA saat ini - mungkin telah menolak kesempatan untuk secara efektif menyegel kualifikasi untuk Qatar 2022 dengan gagal dari jarak 12 yard melawan Swiss, tetapi Italia berhasil melihat pertemuan yang menghibur; mengambil poin yang pantas dari hasil imbang 1-1 di kandang.

Menyusul penyelesaian seperti peluru Silvan Widmer untuk membuka skor bagi Swiss, sebuah sundulan oleh bek kanan Giovanni Di Lorenzo membuat tim asuhan Roberto Mancini menyamakan kedudukan sebelum turun minum, tetapi beberapa peluang lagi datang dan pergi tanpa membuat keseimbangan menjadi seimbang.

Oleh karena itu, Italia unggul selisih gol dari rival Alpine mereka di puncak klasemen, karena mereka berusaha menghindari playoff dan memesan tiket langsung ke Timur Tengah.

Baca juga: Hasil Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa, Morata Menangkan Spanyol, Jerman Kebobolan Portugal Kalah

Baca juga: Peluang & Syarat Portugal dan Spanyol Lolos ke Final Piala Dunia 2022 Qatar

Skuad pra-Mancini dikalahkan dalam dua leg oleh Swedia terakhir kali La Nazionale tampil di babak playoff, setelah mereka membuat sedikit kesan baik di final 2010 atau 2014 karena lolos.