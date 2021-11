Susunan Pemain Persis vs PSIM di Liga 2 Live Indosiar Irfan Bachdim Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Persis vs PSIM di Jadwal Liga 2 2021, Senin (15/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Irfan Bachdim main.

Siaran Langsung Liga 2 2021 laga antara Persis Solo vs PSIM Jogjakarta pukul 20.30 WIB.

Irfan Bachdim main.

Duel Persis Solo vs PSIM Jogjakarta di Liga 2 2021.

PSIM Jogyakarta bersiap menghadapi laga kontra Persis Solo malam ini.

Laga Laskar Mataram kontra Laskar Sambernyawa akan berlangsung di Stadion Mahanan, Solo, Jawa Tengah.

Jelang pertandingan, pelatih PSIM Jogjajarta Seto Nurdiyanto berpesan kepada anak asuhnya agar menjaga fokus saat bermain.

Menurutnya, fokus saat bermain sangat penting demi menjaga ritme permainan.

Meski sang lawan dihuni para pemain berkualitas dengan reputasi bermain bagus, Seto Nurdiyanto meminta anak asuhnya tetap percaya diri.

Pemain Persis Solo yang diwaspadai di antaranya Irfan Bachdim yang biasa bermain garang di lapangan.

