Susunan Pemain San Marino vs Inggris di Kualifikasi Piala Dunia, Live Streaming Mola TV, Pentas Kane

San Marino vs Inggris di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Selasa (16/11/2021) dinihari via Live Mola . Jack Grealish cetak gol saat Inggris melumat Andorra 5-0 dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Dengan hanya membutuhkan satu poin untuk memesan tiket pesawat mereka ke Qatar, Inggris akan berhadapan dengan San Marino dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 terakhir mereka pada hari Senin.

The Three Lions unggul tiga poin di puncak peringkat Grup I dengan satu pertandingan tersisa, sementara tuan rumah mereka akan senang melihat kembalinya kampanye gagal lainnya.

San Marino nyaris menahan Hungaria dengan skor 2-0 yang terhormat selama pertandingan terakhir grup mereka, tetapi serangan telat dari Dominik Szoboszlai dan Balint Vecsei akhirnya membuat pasukan Franco Varrella menyerah pada kekalahan 4-0 di Budapest.

Negara dengan peringkat ke-210 dunia terus membuktikan hasil yang mudah bagi tim di sekitar mereka dan pasti akan menyelesaikan kampanye Grup I mereka tanpa satu poin pun untuk nama mereka, setelah gagal dalam kedua upaya untuk memberikan tim yang tersingkir.

Pasukan Varrella memasuki pertandingan terakhir dari tawaran kualifikasi yang gagal setelah hanya mencetak satu gol dan kebobolan 36 rata-rata empat per pertandingan.

Fokus minggu ini untuk tuan rumah pasti akan menjaga skor serendah mungkin.