Dicium Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting Berucap: Aku Takut Ngga Bisa Tidur Deh Sayang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mengejutkan, desainer kondang Ivan Gunawan tiba-tiba mencium Ayu Ting Ting, putri dari Abdul Rozak atau Ayah Ozak. Ivan Gunawan mengunggah foto mesra itu di instagramnya.

Ternyata, Ayu Ting Ting memberikan komentar mengejutkan di kolom komentar Ivan Gunawan.

"Aku.. Takut nga bisa tidur deh sayang (emoticon love)," komentarnya.

Foto desainer Ivan Gunawan dan pedangdut Ayu Ting Ting memicu komentar Iis Dahlia hingga Vega Darwanti.

Penyebabnya, Ivan Gunawan atau Igun memamerkan momen mencium Ayu Ting Ting kala di panggung.

Bibir Ivan Gunawan mendarat di pipi putri Abdul Rozak atau Ayah Ozak itu.

Hal ini terekam dalam postingan Ivan Gunawan baru-baru ini.

Praktis, foto itu membuat heboh publik, termasuk para artis yakni Iis Dahlia hingga Vega Darwanti.

Adanya foto itu juga seolah menjadi isyarat Ivan dan Ayu Ting Ting memiliki hubungan spesial.

"With the right person, it feels simple. Even when it’s difficult it feels simple.

Because you never question if it’s worth it. You know the answer is always yes and you know that i always stand by your side," tulis Ivan Gunawan di Instagram-nya @ivan_gunawan, Senin, 15 November 2021.