Hasil Timnas Indonesia vs Afghanistan di Laga Ujicoba, Skor 0-0 di Babak 1 Dedik-Witan Penuh Peluang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Timnas Indonesia vs Afghanistan di Laga Ujicoba jelang Piala AFF 2020, Skor 0-0 di akhir babak pertama.

Laga Timnas Indonesia vs Afghanistan di Laga Ujicoba jelang Piala AFF 2020 yang digelar di Stadion Gloria Antalya Turki pada Selasa (16/11/2021) malam.

Dalam susunan pemain atau line up yang telah dimuat Shin Tae Yong menerapkan formasi 4-3-3. Hasil Timnas Indonesia vs Afghanistan di Laga Ujicoba jelang Piala AFF 2020 di babak pertama ada di artikel ini.

Sempat ditekan di lima menit awal evan Dimas dan akwan kawan akhirnya mampu keluar dan balik menyerang.

Tendangan pertama dilepaskan Kambuaya namun bola masih melenceng.

Kemudian di menit ke 8, peluang emas didapat Witan Sulaiman.

Umpan Dedik ditendang Witan melalui kaki kirinya namun bola melenceng tipis digawang Afganistan.

Afganistan balik menekan, namun kesigapan pemain debutan di Timnas senior, Elkan Baggott mampu menutup peluang lawan.

Dimenit 22, peluang ketiga Timnas Indonesia lahir melalui permainan apik saru dua sentuhan Witan dan Dedik.