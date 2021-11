Jadwal Siaran Langsung Liga 2 Hari Ini, Semen Padang vs PSMS, Dewa United & RANS Cilegon FC Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming di OChannel dan vidio hari ini. Liga 2 mulai Selasa (16/11/2021). Ada empat laga yang akan bertanding diantaranya Dewa United vs Badak Lampung FC dan Persijap Jepara vs PSG Pati.



Hanya laga Semen Padang vs PSMS Medan yang akan tayang via Siaran Langsung TV Indosiar. Sementara empat laga lainnya di Liga 2 akan disiarkan secara langsung via Live Streaming TV Online Ochannel dan Vidio.com.

Pada Jadwal Liga 2 2021, Semen Padang vs PSMS Medan yang tayang via Siaran Langsung Indosiar digelar mulai puku; 18.20 WIB.

Lalu laga tayang via siaran langsung O Channel ada Dewa United vs Badak Lampung FC dan Perserang Serang vs Rans Cilegon FC kemudian Live streaming vis TV Online Video.cm ada dua laga yakni

Persijap Jepara vs PSG Pati dan Mitra Kukar vs Persewar Waropen.

Baca juga: Ada Persis Solo vs PSIM, Dewa United & RANS Cilegon Juga Main Berikut Jadwal Liga 2 Live Indosiar

Baca juga: Rahmad Darmawan Resmi Jadi Pelatih RANS Cilegon FC di Liga 2, Ada Doa Raffi Ahmad & Rudy Salim

Laga lengkap siaran langsung Liga 2 ada setelah artikel ini.

Laga Perserang vs Rans Cilegon FC malam ini, pukul 20.30 WIB menyedot perhatian.

Pada laga di Stadion Madya, Senayan, Jakarta ini publik akan menanti sentuhan tangan dingin pelatih anyar Rahamd Darmawan yang baru saja dipercaya membesuk RANS Cilegon FC.

Usai dipecat tim liga 1 Madura United, Rahmad Darmawan langsung disambar Rans Cilegon FC untuk enjadi pelatih.

Soal laga perdananya di Liga 2, RD dalam sesi pre match press conference mengungkapkan, bertekad menjadikan tim barunya sebagai tim bagus, solid dan tangguh.

Dia menegaskan akan meneruskan warisan pelatih Rans Cigelon FC terdahulu, Bambang Nurdiansyah.

"Saya tidak masalah dengan materi pemain dari coach Banur."

Baca juga: Pelatih Asing Ditunjuk Madura United Pengganti Rahmad Darmawan, Fan Ingin Mario Gomez