Jelang Timnas Indonesia vs Afghanistan di Laga Ujicoba Baggot Duet Bek Senior Naturalisasi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Timnas Indonesia vs Afghanistan di Laga Ujicoba jelang Piala AFF 2020, Selasa (16/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Baggott dan pemain senior di lini belakang.

Ketika timnas Indonesia beruji coba melawan Afghanistan pemain Elkan Baggott menjadi yang penampilannya paling ditunggu.

Jika dimainkan sejak menit pertama, siapa yang bakal menjadi teman duetnya di jantung oertahanan.

Melihat performan pemain Timnas dibawah asuhan Shin Tae Yong, bek veteran tim Garuda selalu menjadi pilihan.

Sehingga Elkan berpeluang ditemani bek tengah Victor Igbonefo di lini belakang.

Laga uji tanding timnas Indonesia vs Afghanistan akan digelar di Stadion Gloria, Antalya, Turki, pada Selasa (16/11/2021) malam ini mulai pukul 21.00 WIB.

Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanfaatkan pertandingan ini untuk menguji kekuatan skuad Garuda menjelang bergulirnya Piala AFF 2020 pada Desember mendatang.