Prediksi Finlandia vs Prancis di Kualifikasi Piala Dunia, Trio Griezmann, Benzema, Mbappe Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi dan Live Streaming Finlandia vs Prancis di Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa pada Rabu (17/11/2021) mulai pukul 02.45 WIB via Live Streaming TV Online Mola TV. Trio Griezmann; Benzema, Mbappe main.

Laga Finlandia vs Prancis di Kualifikasi Piala Dunia 2022 adalah laga terakhir grup D di zona Eropa.

Mbappe kemungkinan Ada. Link Live Streaming Finlandia vs Prancis di di Kualifikasi Piala Dunia dapat diakses via Mola TV Streaming atau via Live Streaming TV Online. Aplikasi android www.mola.tv

Meskipun dipaksa untuk memainkan seluruh babak kedua dengan 10 pemain setelah tekel horor Jukka Raitala di Sead Kolasinac, 10 pemain Finlandia menyapu bersih tim Bosnia & Herzegovina untuk menempatkan diri mereka dalam jarak yang dekat dengan babak playoff Piala Dunia.

Penyelesaian dada Marcus Forss datang hanya beberapa menit setelah Teemu Pukki gagal memecah kebuntuan dari titik penalt.

Sementara pemain Norwich City tidak membuat riak bersih pada hari itu, Robin Lod dan Daniel O'Shaughnessy menyelesaikan pekerjaan untuk Finlandia .

Tim asuhan Markku Kanerva tidak dapat mengungguli Prancis ke posisi teratas lagi tetapi menempati posisi kedua dengan 90 menit pertandingan tersisa, dan kemenangan mengejutkan di Helsinki akan menjamin mereka mendapat tempat di babak berikutnya

Sementara saingan Finlandia, Ukraina tertinggal dua poin di belakang.

Hasil yang kurang menguntungkan akan membuka pintu bagi Ukraina untuk mencoba mengambil keuntungan saat mereka menghadapi Bosnia yang tersingkir pada hari terakhir.

Jadi tugas Finlandia masih jauh dari selesai dan bersih karena mereka hanya mengincar kemenangan kedua dari enam pertandingan di kandang sendiri. semua turnamen.