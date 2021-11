Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Afghanistan Live Indosiar Hari Ini, Ezra & Baggott Main?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Afghanistan di Laga Persahabatan jelang Piala AFF 2020, Selasa (16/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Ezra Walian dan Elkan Baggott kemungkinan starter.

Pertandingan persahabatan kontra Afghanistan menjadi rangkaian persiapan Timnas Indonesia di Turki sebelum tampil di AFF Cup 2020 yang akan dihelat di Singapura awal Desember 2021 mendatang.

Selain menjalani pemusatan latihan dan menghadapi Afghanistan, skuad asuhan Shin Tae-yong juga bakal meladeni Myanmar dalam laga uji coba tanggal 25 November 2021.

Pelatih Shin Tae-yong Shin Tae-yong membawa 25 pemain Timnas Indonesia ke Turki yang didominasi oleh para pesepakbola muda, termasuk beberapa pemain yang merumput di luar negeri seperti Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman, Elkan Baggot, Ryuji Utomo, Asnawi Mangkualam, dan lainnya.

Situasi terkini sedikit berpihak kepada Timnas Indonesia.

Dua laga terbaru sejak ditangani Shin Tae-yong, tim nasional senior Garuda meraih kemenangan, yakni dua kali atas China Taipei dalam laga play-off untuk memperebutkan tiket ke kualifikasi ronde ke-3 Piala Asia 2023, dengan skor agregat 5-1.

Dua kemenangan beruntun melawan China Taipei alias Taiwan itu memutus rangkaian hasil buruk yang dituai Timnas Indonesia pada era kepelatihan sebelumnya.