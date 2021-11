SESAAT LAGI! Timnas Indonesia vs Afghanistan di Laga Ujicoba Live Indosiar & Streaming Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi Live Streaming Timnas Indonesia vs Afghanistan di Laga Ujicoba jelang Piala AFF 2020, Selasa (16/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Afghanistan akan berlangsung di Stadion Gloria Antalya Turki

Timnas Indonesia bertekad meraih kemenangan walau label laga ini hanya laga ujicoba saja.

Salah satu pemain yang bersemangat menyongsong laga ini adalah pemain belakang Elkan Bagott.

Dikutip situs resmi PSSI, Elkan Baggott mengatakan bahwa laga melawan Afghanistan adalah laga penting untuk dimenangkan skuad Garuda.

Elkan juga merasa senang dan bersyukur dapat kembali bergabung bersama Timnas Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa fasilitas pemusatan latihan di Turki sangat baik, begitu juga dengan cuacanya.